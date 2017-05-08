Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) посетовал на ошибки игроков обороны и голкипера. Специалист подчеркнул, что в первом тайме команда играла более качественно в защите.

– После поражения в финале Кубка России не подошли к прошедшей игре психологически, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Мы говорили, что нельзя допускать длинные передачи в исполнении соперника, в итоге все пропущенные мячи – забросы за спину и выходы один на один. И ошибка вратаря присутствовала, и в целом всей обороны. Много ошибались, хотя в первом тайме у соперника моментов не было.

Трансляция матча "Урал" – "Крылья Советов"