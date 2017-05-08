Александр Тарханов: "Урал" не восстановился психологически после поражения от "Локомотива"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (1:3) посетовал на ошибки игроков обороны и голкипера. Специалист подчеркнул, что в первом тайме команда играла более качественно в защите.
– После поражения в финале Кубка России не подошли к прошедшей игре психологически, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Мы говорили, что нельзя допускать длинные передачи в исполнении соперника, в итоге все пропущенные мячи – забросы за спину и выходы один на один. И ошибка вратаря присутствовала, и в целом всей обороны. Много ошибались, хотя в первом тайме у соперника моментов не было.
shavlo-gavrilov-zerenkov
Насколько молча, не базаря рвут соперников спартачи, настолько заееее земляки. Вы что натворили то, понимаете???? Предателю сдались. Это конец, фраера.
17:24
zema1905
Крылья просто более классная команда
16:48
выходной
Стыдно должно быть пожилому человеку за откровенное враньё. Обыкновенный слив оправдывать психологией.При Тарханове "Урал" забив первыми в начале матча гол, тут же бросает играть в нападении и начинает тянуть время, заниматься полной ерундой.И если с "Томью" вариант проскочил, то более опытные "Крысы" этот дешёвый "Уральчик" просто разорвали в клочья. Пора собирать пожитки "Уралу"вместе с "деятелем" от футбола Ивановым в ПФЛ.
16:46