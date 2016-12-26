Александр Тарханов: "Урал" купил Ломакина не для того, чтобы он сидел на лавке"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов рассказал о переговорах с "Енисеем" о трансфере 21-летнего полузащитника Александра Ломакина и заявил, что игрок рассматривается для основного состава команды. Сегодня стало известно, что контракт с футболистом будет рассчитан на 4,5 года, а в текущем сезоне чемпионата ФНЛ он забил 4 мяча в 18 играх.

– Мы вели переговоры с "Енисеем" о переходе этого футболиста, и руководство красноярского клуба с сожалением отпустило Александра к нам в "Урал", хотели оставить его у себя, – цитирует сайт "Урала" Тарханова. – Но я считаю, что его переход в наш клуб – правильное решение. Парень молодой, с большим желанием попробовать себя в премьер-лиге. В Красноярске Ломакин хорошо играл и ярко себя проявил. Это качественный плеймейкер, с хорошими данными. У него большой потенциал, который нужно раскрывать. Он быстро развивает атаку и, что очень важно, обладает хорошим ударом с левой ноги, хотя и с правой забил несколько мячей. Мы берем Александра не для того, чтобы он сидел на скамейке запасных, а для того, чтобы играл и приносил пользу команде.