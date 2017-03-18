Александр Тарханов: "Урал" и "Рубин" сыграли в разумный футбол"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Рубином" (1:0) в домашнем матче 20-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда ненамеренно отдала инициативу сопернику во втором тайме. По словам Тарханова, оба соперника сыграли в разумный футбол.

– Матч, в целом, я думаю, всем понравился, – начал Тарханов. – Был темп, было движение. "Урал" и "Рубин" сегодня сыграли в разумный футбол.

– Как оцените игру Манучаряна сегодня?

– Сил ему еще не хватает. Скорости сегодня не хватило, чтобы убежать. А по мастерству – он игрок хороший. Во втором тайме он подсел, мы его заменили.

– В подготовке к полуфинальному поединку кубка что-нибудь поменяете в подготовке?

– 21-го мы улетаем на Кипр. Будем готовиться там до самой Махачкалы. Здесь готовиться негде.

– Во втором тайме вы отдали инициативу. Это было ваше решение?

– Нет. Наоборот, мы хотели оставить соперника без мяча. " Рубин" не любит, когда соперник контролирует мяч. Это чисто психология, результат довлел. Хотя были у нас моменты, у "Рубина" оборона оголилась. Коробов несколько передач отдал, могли убежать один на один. (Алексей МАКСИМОВ)