Александр Тарханов: "Уфа" переиграла "Урал" по всем статьям"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 17-го тура чемпионата России против "Уфы" (0:2) отметил, что уфимцы агрессивно играли против его команды. Специалист также добавил, что соперник по всем статься победил уральцев.

– "Уфа" нас переиграла по всем статьям, это можно признать, – сказал Тарханов. – Первые полтайма вообще не могли выйти со своей половины поля, соперник агрессивно играл против нас, у нас игра не получилась, если честно сказать.

– Как оцените работу Сергея Семака?

– Хорошая и агрессивная команда, получается у Сергея Семака. Я знал, что он будет хорошим специалистом, игрок был разумный и дисциплинированный, настоящий профессионал, поэтому и к тренерской работе профессионально подошел. (Игорь УРАЛЬСКИЙ)