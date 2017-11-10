Александр Тарханов: "У всех в "Урале" остались положительные эмоции от тренировки на льду"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что у всех игроков остались положительные эмоции от тренировки на льду в преддверии благотворительного матча с "Автомобилистом". Он также добавил, что товарищеская игра с "Амкаром" будет полезна обеим командам.

Напомним, 11 ноября "Урал" и "Автомобилист" проведут благотворительный матч в валенках. Хоккеисты и футболисты сыграют два тайма, один – в хоккей с мячом, а второй – в футбол. Все вырученные средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.

– Четыре дня достаточно, чтобы отдохнуть. Но хотя это футболисты отдыхают, мы все равно работаем, – сказал в интервью клубной пресс-службе Тарханов. – Провели анализ команды, надо было понять, почему не выиграли "Динамо" (2:2). Так что дни отдыха прошли в работе.

У всех остались очень положительные эмоции от тренировки на льду. Даже у тех, кто сначала не хотел заниматься. Но они потом вышли и провели тренировку. Какая будет тактика? Нужно не падать и уметь точно пасовать маленьким мячом. Вот и вся тактика. И сыграть надежно в обороне, не дать забить. Не бежать всем вперед, а сыграть организованно. А в футболе должны победить.

"Амкар" обратился к нам с просьбой о товарищеском матче, мы согласились. Нам тоже нужна была эта встреча. Сыграем, пообщаемся с соседями. Думаю, игра будет полезна для обеих команд.

Товарищеский матч "Урал" – "Амкар" состоится 12 ноября.