Александр Тарханов: "У "Рубина" нет зуба на "Урал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 10-го тура чемпионата России против "Рубина" отметил, что его команда будет играть на победу. Он рассказал о том, что в команде есть много травмированных, которые смогут принять участие уже в следующей игре.

– Нам нужны очки, мы уже много потеряли после ошибок, – сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". – В последней игре много созидали, но в итоге ошиблись и пропустили. Самое главное – забивать, но наша реализация хромает. У нас много травмированных: Ильин, Фидлер, Балажиц, но в следующей игре, думаю, они смогут сыграть.

Остался ли зуб у "Рубина" из-за двух поражений в прошлом сезоне? Бердыев не работал в клубе, поэтому зуба нет.