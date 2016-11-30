Александр Тарханов: "У "Ростова" все игроки хорошего уровня"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что не обращает внимания на большую ротацию состава "Ростова" в матче 16-го тура премьер-лиги между этими командами. По его словам, все исполнители у ростовчан достаточно сильны.

– У такой команды все игроки хорошего уровня, – подчеркнул в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Эти люди тоже играют в основном составе, пусть и выходят иногда на замену. Не вижу разницы. У "Ростова" хорошо организованная команда, дисциплинированная, со своим видением футбола и подбором игроков под это видение. Нам нужно играть в свой футбол, быть организованными. Если организация будет хромать, нас накажут.

Трансляция матча "Урал" - "Ростов"