Александр Тарханов: "У Кононова хорошо получается в спокойной обстановке. Но разве в "Спартаке" она спокойная?"

Бывший тренер "Спартака" Александр Тарханов высказал "СЭ" свое мнение о предстоящем назначении главного тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова на аналогичную должность в красно-белый клуб. Она стала вакантной после того, как 22 октября 54-летний Массимо Каррера был отправлен в отставку. Итальянец возглавлял команду с лета 2016 года. Под его руководством "Спартак" выиграл чемпионат России-2016/17, а также Суперкубок страны.

- Лично мне Кононов как тренер симпатичен. Он старается прививать комбинационный, атакующий стиль игры, и даже у "Арсенала", пусть и это не так ярко, но постепенно начинает проявляться, - сказал Тарханов. - Команда контролирует мяч, и смотреть на нее приятно.

У Кононова не пошло в "Ахмате" и трудно сказать, сложится ли в "Спартаке". Но он наверняка постарается доказать, что может добиваться результата. Другое дело, что все у него получается именно в спокойной обстановке, какая в свое время была в "Краснодаре".

К тому же, там от него не требовали чемпионских результатов, а в "Спартаке" есть своя особенная философия, а еще неизменно высокие требования и сопутствующее им давление на тренера и игроков. (Наталия Соломатина)