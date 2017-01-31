Александр Тарханов: "Трансферная кампания "Урала" завершена"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что клуб укомплектовал все необходимые позиции в зимнее трансферное окно. Также он выразил удовлетворение работой новичков на сборах.

– Сегодня "Урал" заключил контракт с нападающим Владимиром Ильиным. Почему именно на него пал выбор?

– Он может закрыть две позиции: сыграть нападающего или крайнего хавбека. Плюс он забивной – в "Тосно" забивал. В этом году в "Кубани" голов у него было немного, но там, видимо, не до футбола было. А так данные у него хорошие – высокий, мощный парень. Будем с ним работать.

– Какие еще позиции хотелось бы усилить в команде?

– В принципе, все позиции, которые хотели, мы уже укомплектовали. Это было наше последнее приобретение.

– То есть трансферная кампания "Урала" завершена?

– Я думаю, да. Хотя, может, еще кто-то появится, потому что трансферная кампания никогда не заканчивается. Но те позиции, которые нам были нужны, мы укрепили.

– Довольны тем, как проявляют себя новички команды?

– Бикфалви, Димитров, Ломакин хорошо себя проявляют. Они профессиональные ребята. Также ведется работа с молодежью. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)