Александр Тарханов: "Томь" хорошо оборонялась"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 23-го тура чемпионата России с "Томью" (1:0) отметил, что его команде в течение всей встречи имела преимущество. Специалист выделил игру томской команды в обороне.

– Мы имели преимущество в первом тайме, создавали моменты, но до опасных эпизодов не доходило, было слишком много передач, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Соперник оборонялся всей командой, в связи с чем второй тайм прошел весь в борьбе. Мы все равно атаковали, но "Томь" хорошо оборонялась, в связи с чем мы не могли их вскрыть. Со скамейки запасных мы выпускали игроков атаки, поскольку не хотели подходить к концовке матча с минимальным преимуществом.