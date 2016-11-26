Александр Тарханов: "Судья принимал странные решения"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подверг критике судейство в матче 15-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (1:1). По его мнению, не все решения судьи можно объяснить и обосновать.

– Как забил Фидлер? У него в принципе хороший удар, поэтому он вышел на позицию и пробил. Во втором тайме мы чуть подсели. У нас и травма Чантурии случилась. Он очень важен для команды. Плюс молодые вышли, которые еще не влились в игру. Но они старались, вкатывались, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Мне кажется, что судья не очень прав, в некоторых эпизодах он не давал то, что должен был. Например, считаю, что у "Локомотива" был фол последней надежды, а это удаление. Да и пенальти на Павлюченко не дал. К тому же в отмененном голе есть сомнения – нужно смотреть. Того же Павлюченко перед штрафной в другом эпизоде сбивали. В общем, судейство странное было.