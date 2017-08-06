Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) выразил недовольство работой судьи. Главный арбитр встречи Алексей Николаев на 93-й минуте назначил пенальти в ворота уральцев, который реализовал защитник Андреас Гранквист.
– Мы играли на контратаках, могли проявить себя лучше, но судья просто испортил концовку встречи! Просто безобразие! – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – В аналогичной ситуации судья в нашу пользу ничего не назначил, а им дал пенальти...
bond1951
никалаеву за такой пеналь надо спуститься лигой ниже ......
22:29 6 августа
foreverCSKAforever
Никогда такого не было, и вот опять.
22:28 6 августа
irfa23
Справедливости ради надо сказать, что до пенальти было по одному спорному моменту с обеих сторон. В ворота Урала можно было назначать пенальти в середине второго тайма.
22:25 6 августа
shpasic
это точно.
22:16 6 августа
RSDsouth
За Урал отомстят в ЛЕ
22:14 6 августа
самарец
судья получил талончик в Магнит на миллион балов ! а один балл один рубль
22:13 6 августа