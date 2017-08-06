22:07 6 августа | Футбол — РФПЛ

Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) выразил недовольство работой судьи. Главный арбитр встречи Алексей Николаев на 93-й минуте назначил пенальти в ворота уральцев, который реализовал защитник Андреас Гранквист.

– Мы играли на контратаках, могли проявить себя лучше, но судья просто испортил концовку встречи! Просто безобразие! – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – В аналогичной ситуации судья в нашу пользу ничего не назначил, а им дал пенальти...

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 4-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (6)
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bond1951

никалаеву за такой пеналь надо спуститься лигой ниже ......

22:29 6 августа

foreverCSKAforever

Никогда такого не было, и вот опять.

22:28 6 августа

irfa23

Справедливости ради надо сказать, что до пенальти было по одному спорному моменту с обеих сторон. В ворота Урала можно было назначать пенальти в середине второго тайма.

22:25 6 августа

shpasic

это точно.

22:16 6 августа

RSDsouth

За Урал отомстят в ЛЕ

22:14 6 августа

самарец

судья получил талончик в Магнит на миллион балов ! а один балл один рубль

22:13 6 августа