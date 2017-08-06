Александр Тарханов: "Судья испортил игру! Просто безобразие!"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 4-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:1) выразил недовольство работой судьи. Главный арбитр встречи Алексей Николаев на 93-й минуте назначил пенальти в ворота уральцев, который реализовал защитник Андреас Гранквист.

– Мы играли на контратаках, могли проявить себя лучше, но судья просто испортил концовку встречи! Просто безобразие! – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – В аналогичной ситуации судья в нашу пользу ничего не назначил, а им дал пенальти...

Трансляция матча "Краснодар" – "Урал"