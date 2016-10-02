Александр Тарханов: "Спартаку" будет сложно в матче с "Зенитом"

Бывший тренер "Спартака" и многих других российских клубов Александр Тарханов в преддверии игры 9-го тура чемпионата России красно-белых против "Зенита" высказал мнение, что хозяева поля являются фаворитами матча. Встреча команд пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

– Хочется хорошего футбола! Ну, конечно, я склоняюсь в пользу "Зенита", – сказал Тарханов. – Питерцы достаточно качественно проводят последние встречи. Хоть и не все пока получается, но движение вперед есть. А о "Спартаке" говорить не стоит – трудно предсказать, как они сыграют: с "Уфой", как всегда, пропускали контратаки, а свои моменты реализовать не смогли. Сложно москвичам будет в Санкт-Петербурге, сложно... (Любовь КОНЯЕВА, Иван ОРЕХОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"