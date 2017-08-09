Александр Тарханов: "Спартак" проиграл "Зениту" из-за своих ошибок"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Также специалист выделил выступление голкипера Ярослава Годзюра.

– Неплохой матч провели, – сказал Тарханов. – Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства, к их скоростям. Минут 20 мы делали это. Потом забили. Во втором тайме они подавили нас, но где-то в середине тайма мы смогли отодвинуть немного игру и создавать моменты.

– Как оцените игру средней линии команды?

– Фрагментами неплохо играли, когда контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо играли, в организации атаки есть в чем прибавлять.

– Как вам удалось сыграть 1:1? "Спартак" проиграл 1:5.

– В том матче счет не совсем отражал ход поединка, там ошибки "Спартака" многое решили.

– Довольны игрой Годзюра?

– Да, он хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.

– Вы удовлетворены, что судья получил "неуд" за тот пенальти?

– Я ему сразу после игры сказал, что он не прав – он недоверие (смеется). (Алексей МАКСИМОВ)