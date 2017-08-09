Александр Тарханов: "Спартак" проиграл "Зениту" из-за своих ошибок"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:1) отметил, что остался доволен игрой своей команды. Также специалист выделил выступление голкипера Ярослава Годзюра.
– Неплохой матч провели, – сказал Тарханов. – Был момент, что нам нужно было адаптироваться к их уровню исполнительского мастерства, к их скоростям. Минут 20 мы делали это. Потом забили. Во втором тайме они подавили нас, но где-то в середине тайма мы смогли отодвинуть немного игру и создавать моменты.
– Как оцените игру средней линии команды?
– Фрагментами неплохо играли, когда контролировали мяч, переводили его. В плане обороны хорошо играли, в организации атаки есть в чем прибавлять.
– Как вам удалось сыграть 1:1? "Спартак" проиграл 1:5.
– В том матче счет не совсем отражал ход поединка, там ошибки "Спартака" многое решили.
– Довольны игрой Годзюра?
– Да, он хороший вратарь. И в Краснодаре хорошо играл, там просто пенальти ни за что дали.
– Вы удовлетворены, что судья получил "неуд" за тот пенальти?
– Я ему сразу после игры сказал, что он не прав – он недоверие (смеется). (Алексей МАКСИМОВ)
waleriy
Повезло бомжам
21:48
Производственник
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA просто иногда бывает ружье не стреляет 20:54 иногда и запор бывает
21:20
Pleafant
Отскочил то Урал,поэтому Тарханов и доволен,он и не рассчитывал.Но Зенит такая команда,что свой гол обязательно пропустит,и не важно Урал это будет или Спартак.Дожать Урал не хватило физики.
21:00
баламошка
Бедные немытые, только они сами себя и хвалят) Остальную планету интересует лишь Спартак.
20:58
#FIFAWORLDCUP2018RUSSIA
Ну и я говорю спартак сделал царский подарок зениту даже целых два а что касается уровня спартака то он обладает лучшими футболистами в лиге просто иногда бывает ружье не стреляет а что до зенита то их пэдэрас не умеет забивать со штрафных в девятку как это сделал фернанду краснадару так что этих бомжов мы догоним и пинка под зад дадим нечего царское место занимать мы и так 16 лет дали порадоваться всяким там рубинам цска и зини конечно
20:54
andreichf
Да Зенит вообще сегодня отскочил. Просто Спартак на сегодняшний день где то на уровне Динамо, неподалеку от ФНЛ
20:34