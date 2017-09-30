Александр Тарханов: "Спартак" нас полностью переиграл"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после поражения от "Спартака" (0:2) в матче 12-го тура чемпионата России отметил, что у него есть претензии к судье по эпизоду со вторым голом. Он также добавил, что красно-белые провели первую встречу в сезоне, в которой они играли мощно.

- У нас не оптимальное состояние. Нет высокого мастерства, и игра была плохая, – сказал Тарханов. – Соперник нас полностью переиграл.

– Роман Емельянов в прошлом матче был в запасе, а сейчас не было в заявке.

– У него травма. У него обострилось колено, и мы его даже не привезли.

– Только ли ваше состояние не позволило оказать сопротивление?

– "Спартак" был хорош. Первая игра в сезоне, где они мощно играли. После "Ливерпуля" они вышли с настроем взять очки, а мы стушевались.

– Остались ли довольны работой судьи?

– На Бикфалви было нарушение при втором голе. Претензии только по двум-трем моментам. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Спартак" – "Урал"