Александр Тарханов: "Скоро Портнягин составит конкуренцию атакующим игрокам "Урала"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Зенита" отметил, что нападающий команды Георгий Чантурия пропустит встречу из-за проблем с зубом. Специалист подчеркнул, что его подопечные будут стараться одержать первую победу над питерцами.

– "Урал" ни разу не обыгрывал "Зенит"? Не слышал об этом, но мы будем стараться одержать первую победу (смеется). Чантурия? У него небольшая проблема. Выдернули зуб, попала инфекция. Сейчас все нормально, но он еще побудет на лечении.

Многие футболисты "Урала" претендуют на попадание в стартовый состав. Уже тренируется Портнягин, который скоро составит конкуренцию или будет играть второго нападающего. У нас нет 11 футболистов, которые всегда будут в составе. Есть целая группа футболистов, которая способна освежить игру "Урала" по ходу матча.

Трансляция матча "Урал" – "Зенит"