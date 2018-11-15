19:15 | Футбол — РПЛ

Александр Тарханов: "Скорее всего, Погребняк уже будет готовиться к весенней части РПЛ"

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Советник президента "Урала" Александр Тарханов рассказал, что нападающий Павел Погребняк вряд ли сыграет в чемионате России в этом году. Форвард подписал контракт с "Уралом" 29 августа. В прошлом сезоне Погребняк, которому в ноябре исполнится 35 лет, играл за "Динамо" и "Тосно". В апреле в полуфинальном матче Кубка России он получил разрыв ахиллова сухожилия.

- Павел Погребняк должен был полететь с командой на Кипр. Пока трудно сказать, сыграет ли он до конца года, ему еще нужно полностью восстановиться от травмы ахилла. Скорее всего, он уже будет готовиться к весенней части чемпионата, - цитирует "РИА Новости" Тарханова.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181115/1146010552.html

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