Александр Тарханов: "Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) посетовал на кадровые проблемы. Также наставник вновь акцентировал внимание на качество судейства в игре с "Зенитом" (0:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков, - отметил Тараханов. - Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом".

Судья нас там убил. В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот, помню, выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: "Я ошибся". И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно.

Ну и в целом состав у "Спартака", конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. "Автобус" мы не ставили.

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"