Александр Тарханов: "Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) посетовал на кадровые проблемы. Также наставник вновь акцентировал внимание на качество судейства в игре с "Зенитом" (0:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
- Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков, - отметил Тараханов. - Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом".
Судья нас там убил. В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот, помню, выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: "Я ошибся". И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно.
Ну и в целом состав у "Спартака", конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. "Автобус" мы не ставили.
морпех
А вообще,господа,стыдно должно быть и за Позор из Питера,и за судью Еськова(прости,Господи!),и за КДК...да и вообще за весь наш футбол...Даже при том,что вообще все действия были правильными!,но нельзя же матч доигрывать ввосьмером!
23:28
морпех
shurik1804 ///По идее,тогда надо наказать не 100 000 - ми клуб за самый грязный матч в истории футбола(учитывая 8 оставшихся игроков),а вообще убрать из чемпионата,лишить лицензии и чего там ещё!))
23:26
морпех
shurik1804 Уже все признали,включая кдк,что все удаления с зенитом были справедливы/////Я извиняюсь,но при чём тут КДК?КДК признаёт,что футболист мам себе нос ломает,сам себе на ногу наступает...а(в случае с Кудряшёвым,кажется) также,наносит тяжкие телесные (случайно ) игроку,который через 10 секунд встаёт и бегает не хромая!
23:23
sardanapulneww
Дзюба-- УРОД с осложнениями !!!!
23:21
sardanapulneww
shurik1804 Кто принимал решения, смотри по фамилиям1 МЯСО!!!! Так было выгодно на данный момент!
23:17
sardanapulneww
shurik1804 Кто принимал решения, смотри по фамилиям1 МЯСО!!!!
23:16
sardanapulneww
LEROYTOTO001 Умный!! На горшке задумный! ДЕБИЛ!!!!! Элементарного не понимаешь!!! Ты в каком классе церковно-приходской школы?
23:14
LEROYTOTO001
Platinum1991=sardanapulneww!!!! " Дурень думкой богатеет"))))
23:02
sardanapulneww
Platinum1991 Полностью солидарен! Победа зенита-ничто! Главное ослабить Урал перед спартаком! Это витало в воздухе! Урал -НИКАКОЙ, хотя и заслуживает уважения! Не повезло мужикам! ПРОТИВ ДЕНЕГ НЕТ ПРИЁМА!!
22:57
баламошка
Зверьё немытое.
22:55
spartak ekspress
просто урал договый никто его не уважает
22:50
shurik1804
Уже все признали,включая кдк,что все удаления с зенитом были справедливы.сколько ж можно жаловаться и ныть всем постоянно??? Играйте в футбол!
22:42
Platinum1991
Тарханов акцентировал внимание на НИЗКОЕ качество судейства в игре с "Зенитом". Ещё бы. Здесь ситуация - КОРРУПЦИОННАЯ - с ног до головы Еськова. Тарханов и Урал бессильны против этого судейского спрута! Это ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Это автогол по всем футбольным правилам УЕФА! Защитник Урала переправил мяч в свои ворота! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов постарался, НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских зайцев и уважил просьбы лукойловских зайцев! Еськов, ценой вопроса, убил сразу двух СКАНДАЛЬНЫХ и коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить Урал! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ судействе!
22:37