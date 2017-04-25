22:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1) посетовал на кадровые проблемы. Также наставник вновь акцентировал внимание на качество судейства  в игре с "Зенитом" (0:2), передает из Тушина корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

- Мы пытались атаковать, били, но реальных угроз толком создать не получилось. Понятно, что сложно было после потери в Питере сразу нескольких игроков, - отметил Тараханов. - Особенно это касается опорной зоны. В центральной зоне не хватало скорости. Сказались несправедливые удаления в матче с "Зенитом". 

Судья нас там убил.  В советское время не помню, чтобы были такие жалобы на арбитров. Вот, помню, выбил как-то мяч у Газзаева. Чисто. А он, разумеется, упал. Валерий Бутенко поставил пенальти, а потом извинился: "Я ошибся". И через пару минут поставил пенальти в другие ворота при первой возможности. В итоге ни у кого нет претензий. А сейчас... Ошибаются почему-то в одну сторону. Это уже неправильно.

Ну и в целом состав у "Спартака", конечно, сильнее. Но ребята бились, прессинговали. "Автобус" мы не ставили. 

"СЭ" вел трансляцию матча "Спартак" - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 25-й тур
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КОММЕНТАРИИ (13)
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морпех

А вообще,господа,стыдно должно быть и за Позор из Питера,и за судью Еськова(прости,Господи!),и за КДК...да и вообще за весь наш футбол...Даже при том,что вообще все действия были правильными!,но нельзя же матч доигрывать ввосьмером!

23:28

морпех

shurik1804 ///По идее,тогда надо наказать не 100 000 - ми клуб за самый грязный матч в истории футбола(учитывая 8 оставшихся игроков),а вообще убрать из чемпионата,лишить лицензии и чего там ещё!))

23:26

морпех

shurik1804 Уже все признали,включая кдк,что все удаления с зенитом были справедливы/////Я извиняюсь,но при чём тут КДК?КДК признаёт,что футболист мам себе нос ломает,сам себе на ногу наступает...а(в случае с Кудряшёвым,кажется) также,наносит тяжкие телесные (случайно ) игроку,который через 10 секунд встаёт и бегает не хромая!

23:23

sardanapulneww

Дзюба-- УРОД с осложнениями !!!!

23:21

sardanapulneww

shurik1804 Кто принимал решения, смотри по фамилиям1 МЯСО!!!! Так было выгодно на данный момент!

23:17

sardanapulneww

shurik1804 Кто принимал решения, смотри по фамилиям1 МЯСО!!!!

23:16

sardanapulneww

LEROYTOTO001 Умный!! На горшке задумный! ДЕБИЛ!!!!! Элементарного не понимаешь!!! Ты в каком классе церковно-приходской школы?

23:14

LEROYTOTO001

Platinum1991=sardanapulneww!!!! " Дурень думкой богатеет"))))

23:02

sardanapulneww

Platinum1991 Полностью солидарен! Победа зенита-ничто! Главное ослабить Урал перед спартаком! Это витало в воздухе! Урал -НИКАКОЙ, хотя и заслуживает уважения! Не повезло мужикам! ПРОТИВ ДЕНЕГ НЕТ ПРИЁМА!!

22:57

баламошка

Зверьё немытое.

22:55

spartak ekspress

просто урал договый никто его не уважает

22:50

shurik1804

Уже все признали,включая кдк,что все удаления с зенитом были справедливы.сколько ж можно жаловаться и ныть всем постоянно??? Играйте в футбол!

22:42

Platinum1991

Тарханов акцентировал внимание на НИЗКОЕ качество судейства в игре с "Зенитом". Ещё бы. Здесь ситуация - КОРРУПЦИОННАЯ - с ног до головы Еськова. Тарханов и Урал бессильны против этого судейского спрута! Это ТУХЛАЯ победа Спартака имени скандального арбитра Еськова! Это автогол по всем футбольным правилам УЕФА! Защитник Урала переправил мяч в свои ворота! Уралу не везёт ДВАЖДЫ по вине СКАНДАЛЬНОГО судейства Еськова, что с Зенитом, что со Спартаком! Еськов постарался, НЕ БЕСПЛАТНО, по просьбам газпромовских зайцев и уважил просьбы лукойловских зайцев! Еськов, ценой вопроса, убил сразу двух СКАНДАЛЬНЫХ и коррупционных "ЗАЙЦЕВ"! Еськов газпромовским "зайцам" помог украсть победу у Урала, а федуновским "зайцам" помог ослабить Урал! Еськов НЕЗАСЛУЖЕННО удалил трёх игроков, чтобы ОСЛАБИТЬ Урал, в аккурат ко встрече со Спартаком! Знал ведь, что делать! Это не случайно, а ПРЕДНАМЕРЕННО! Цена вопроса и вознаграждение сразу от двух ЗАЙЦЕВ - газпромовских и лукойловских! Вот как надо ЧУДИТЬ и наживать судейский капитал на этом БЕЗОБРАЗНОМ судействе!

22:37