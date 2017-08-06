Александр Тарханов: "Сказал арбитру, что он не умеет судить"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 4-го тура премьер-лиги отметил, что недоволен работой судейской бригады в этой встрече. Специалист отметил, что высказал главному арбитру после игры все, что о нем думает.

– Что касается игры, мы в первом тайме хорошо играли, атаковали, во втором тайме нас поддавили, – отметил Тарханов. – У "Краснодара" было территориальное преимущество. Удары были, но не были голевыми. вратарь легко справлялся. Пенальти дал судья, его и близко не было. Все против повтора, но тут могли бы и посмотреть. Судья не прав. В первом тайм был чистый пенальти, когда Мартынович на нашем игроке сфолил, но там судья не поставил. Нам надо очищать футбол. Судья решает за команду – это обидно.

– Вы активно пошли к судье после матча. Что ему сказали?

– Я высказал ему, что думаю. Он сказал, что стопроцентный пенальти. Я ответил, что если ты так считаешь, то вообще судить не умеешь.

– Во втором тайме "Урал" все глубже садился к воротам играл. Почему?

– Все-таки у "Краснодара" уровень игроков выше, они нас поджали. Мы в принципе все перекрывали.

– Погода как сказалась?

– У нас зимой холодно, летом жарко. В 81-м году мы играли в Ташкенте, 60 градусов на поле было. Нас потом отвезли в холодный бассейн, два часа отмокали. Здесь такой жары нет. Да, душно, но не страшно. (Екатерина ПОТАПОВА)