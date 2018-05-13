Александр Тарханов: "Ростов" здорово себя проявил, и мы тоже"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 30-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:1) сказал, что ему понравилась игра и его команды, и соперников.

- Получилась хорошая игра, которая должна была понравиться зрителям. И "Ростов" здорово себя проявил, и мы тоже. Обычно в таких играх побеждает тот, кто забьет первым, и так оно и получилось.

- Вы ожидали, что хозяева отдадут вам инициативу?

- Они знают, что мяч мы любим контролировать, потому не так много давали нам пространства. В "Ростове" сразу несколько игроков сборной Исландии, против них непросто приходилось.

- Как вам новая арена?

- Все великолепно, отличный стадион. Я не хочу сравнивать новые арены в разных городах, они все замечательные. Хорошо, что получили чемпионат мира, а то не было бы ни стадиона, ни этих дорог, а теперь и развязки дорожные, и место великолепное на берегу Дона. Нужно только, чтобы народ ходил на эту арену.

- Насколько вы довольны сезоном в целом?

- Ну довольным быть особо нечем - только в последний момент решили задачу непопадания в переходные матчи. К сожалению, нам не удался матч с "Амкаром", хотя мы имели в нем преимущество. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)