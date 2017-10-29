Александр Тарханов: "Ростов" вчера показал, что не устал, и "Амкар" будет в нормальном состоянии"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Амкара" высоко оценил качеств искусственного газона в Перми. Специалист подчеркнул, что хозяева поля находятся на подъеме после выхода в четвертьфинал Кубка России.

– В Перми хорошее поле, которое соответствует и натуральному, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Мы готовились к этой игре, а соперник на этой неделе готовился не только к нам, но и к кубковой игре с "Ростовом". После выхода в четвертьфинал Кубка пермяки находятся на подъеме, они зарядились эмоциями. В матче "Ростов" – "Спартак" (2:2) ростовчане показали, что не устали после кубковой встречи. Думаю, и у "Амкара" будет нормальное состояние.

Трансляция матча "Амкар" – "Урал"