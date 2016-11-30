Александр Тарханов: "Ростов" имел преимущество в атлетизме"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что его команде удалось обыграть "Ростов" (1:0) в матче 16-го тура премьер-лиги за счет самоотдачи. По его словам, у ростовчан не было серьезных голевых моментов.

– Победили за счет большой самоотдачи и организации в обороне. Не дали шансов чего-то создать. Была какая-то острота у штрафной, но ничего серьезного, – заявил в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – Поначалу "Ростов" был острее, но мы выровняли игру. А в концовке отбились и сохранили три очка. Поле тяжелое. Соперник имел преимущество в атлетизме, поскольку у нас ребята более молодые. При счете 0:1 "Ростов" добавил в движении, было много передач в штрафную, на Бухарова, вели подбор. Но мы не позволили им играть на подборе. Ребята вышли с большим рвением, чтобы завоевать три очка.