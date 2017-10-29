13:30 | Футбол — РФПЛ

Александр Тарханов: "Результат справедлив"


Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 15-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1) отметил, что подопечным было тяжело вскрывать оборону соперника. По словам наставника, результат в целом справедлив.

– "Амкар" – хозяин поля. Атлетически сильная команда. Поэтому испытывали сильное давление. Но особых моментов соперник не создал, - отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - Последние 20 минут первого тайма уже взяли игру под контроль. Было тяжело преодолевать насыщенную оборону соперника. Во втором тайме смогли забить. Игра изменилась. Но в целом боевая ничья получилась. Справедливый результат.

Амкар - Урал

 

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий