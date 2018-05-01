Александр Тарханов: "Результат матча с "Ахматом" закономерный"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 28-го тура чемпионата России против "Ахмата" (0:0) отметил, что команды провели хорошую игру. По его словам, игрокам не хватило точности при реализации моментов.

– Думаю, игра была хорошая. "Ахмат", как и мы, хорошо оборонялся и атаковал, - приводит пресс-служба грозненцев слова Тарханова. - Думаю, результат закономерный. В первом тайме у обеих команд было по два голевых момента. А во втором тайме подходов к штрафной было много, но сыграть успешно в концовке моментов не удалось.

– Вы работали с "Ахматом" ранее, какие эмоции от возвращения в Грозный?

– Эмоции хорошие, я уже бывал тут несколько лет назад. Великолепный город, чистота, уют, доброжелательность. С Чечней меня связывает не только работа, но и друзья – и здесь, и в Москве, и в других местах. У меня с Чечней довольно близкие отношения.