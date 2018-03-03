Александр Тарханов: "Пропустили обидный гол. Бывает"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1) отметил, что у команды есть кадровые проблемы в атаке. По его словам, поэтому пришлось в основном обороняться.

- Интересный матч, на мой взгляд. Мы в основном оборонялись. И получалось неплохо, пока не начинали садиться слишком глубоко. Какие-то моменты у ЦСКА, конечно, возникали. Жаль, пропустили обидный гол. Бывает. Концовка, считаю, осталась за нами, но забить не получилось. Не скажу, что поле было плохое. Песка подсыпали - это правильно. Вчера тренировались на "Октябре" - там хуже было.

В атаке у нас в кадровом плане есть проблемы. Травмированы те, кто здорово выглядел на сборе. Бикфалви, в частности. Егорычев, например, молодец, но сразу после второй лиги ему тяжело перестроиться на новые скорости - это заметно. Только в концовке заработали фланги.

Почему не играл Чернов, арендованный у ЦСКА? У нас много центральных защитников. Пара Балажиц - Емельянов сыграла хорошо, не дала армейцам сыграть в полную силу. В перерыве посмотрел статистику: они выиграли сто процентов единоборств. (Филипп ПАПЕНКОВ)