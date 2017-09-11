Александр Тарханов: "Пропустили непонятный гол"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после завершения матча 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1) посетовал на низкую реализацию моментов. Специалист отметил, что пока не готов говорить о состоянии здоровья автора единственного гола в составе екатеринбуржцев Георгия Чантурии, который был заменен в середине второго тайма.

- Подходов было много - навесы, прострелы. Но не смогли их замкнуть, - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - Пропустили непонятный гол. Ошиблись в центре, защитники тоже не смогли отобрать мяч. У Чантурии было два-три момента, но он не смог выжать из них максимум.

- Что с ним, почему заменили?

- Пока не могу сказать. Он попросил замену.

- Кто из травмированных восстановится в ближайшее время?

- Думаю, Бикфалви будет готов к следующему матчу.

Текстовая трансляция матча "Урал" - "СКА-Хабаровск"