Александр Тарханов: "Поражение в финале Кубка России было обидное, но сейчас чемпионат"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда не вспоминает о поражении от железнодорожников в финале Кубка России (0:2).

- Поражение в финале Кубка было, конечно, обидное, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Но сейчас игра другая, сейчас чемпионат, обеим командам нужны очки - это главная мотивация.

- Как чувствует себя Бикфалви?

- Он последнюю неделю тренировался с нами, но понятно, что состояние его неидеальное. Но у него боевой характер, сегодня он сыграет.

Матч "Урал" - "Локомотив" стартует в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.