Александр Тарханов: "Почему Бумаль не бьет по воротам? Он не умеет"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:1) отметил, что махачкалинцы показали энергозатратный футбол. Специалист также добавил, что у его команды были проблемы с выходом в атаку.

- Два ракурса у этого матча, - сказал Тарханов. - "Анжи" предложил нам высокий темп, прессинг - у нас были проблемы с выходом в атаку. Пытались действовать за счет длинных передач. Но это все-таки энергозатратный футбол в исполнении соперника, и мы стали действовать быстрее "Анжи". Пошли хорошие атаки. Сделали замену, Димитров сместился на свое место, но и Никита Глушков хорошо вышел, обострил игру на фланге. Два мяча забили, правда, пропустили в концовке, со стандарта. Ну, выиграли и уже хорошо.

﻿- Можно сказать, что сегодня была игра до гола?

﻿- Да, наверное. У них были возможности забить, но попали в штангу и перекладину. Мы забили, и еще могли забить.

﻿- Чантурию заменили, потому что были недовольны его игрой и хотели оживить игру на фланге?

﻿- Он съездил в сборную Грузии, но не играл там. Психологически это сказалось. Сначала не планировали его сегодня ставить, но он усердно тренировался.

﻿- Ильина после сегодняшнего матча прорвет?

﻿- Возможно. Он забивает где можно, во всех спаррингах, двусторонках. Молодежке тут 4 забил. Вот отличился в официальной встрече. Игрового тонуса ему не хватает. Тренировки - это одно, а матчи - совсем другое.

﻿- Бикфалви пробил штрафной - это ваша установка?

﻿- На самом деле он очень хорошо пробивает штрафные удары.

﻿- У Меркулова сегодня были возможности начинать атаку через пас вперед, но он частенько играл через вратаря. Это - неуверенность?

﻿- Я просил его обойтись без потерь мяча, потому что "Анжи" очень хорошо переходит в атаку и делать передачи вперед, когда впереди много свободного пространства.

﻿- Бумаль очень хорошо отдает передачи, ведет мяч, но он не бьет по воротам. Почему?

﻿- Он не умеет бить по воротам ﻿(смеется). ﻿Шучу. Его и брали в команду, как хорошего разыгрывающего. Нам ужен был опорный полузащитник, который сможет выводить команду в атаку. Он мало забивал, мы это знали. (Алексей МАКСИМОВ)