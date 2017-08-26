Александр Тарханов: "По уровню игроков "Локо" способен быть на самом верху"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов, комментируя итоги матча 8-го тура премьер-лиги с "Локомотива" (1:2), отметил что, определяющим стал отрезок в начале второго тайма, когда "Локо" забил победный мяч, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
– В первом тайме достаточно равная игра, но во втором провалили начало, пропустили после несогласованности вратаря и защитника, - сказал Тарханов.
– Почему рано ушел с поля Бикфалви?
– У него изначально была травма. Потребовалась замена.
– А Фидлер почему не играл?
– У него надрыв задней поверхности бедра, по срокам пока не готов сыграть.
– "Локо" сильно изменился по сравнению с майским финалом Кубка?
– В финале у нас было преимущество, на этот раз нет. Но вообще у "Локо" очень серьезный подбор игроков, эта команда способна быть на самом верху таблицы.