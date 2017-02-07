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Александр Тарханов: "По движению, по самоотдаче у меня нет к игрокам "Урала" претензий"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов признался, что у него нет претензий к игрокам по их работе на втором сборе. Команда из Екатеринбурга на Кипре в товарищеских встречах вчера уступила "Уфе" (0:1), а позавчера сыграла вничью с "Радом" (1:1).

– Надо сказать, что по движению, по самоотдаче нет ни к кому претензий, - цитирует пресс-служба клуба Тарханова. - В обоих матчах все 90 минут игроки действовали достаточно активно. Конечно, есть еще качества, над которыми надо работать. К тому же надо отметить, что в первом составе, который участвовал в игре с "Радом", играли молодые футболисты. Первый раз в этом составе вышел Серченков. Поэтому, конечно, были кое-какие проблемы. Также Подоксенов был единственным опорником. Очень старался, играл с желанием, и, может быть, где-то желание перехлестнуло разум. Поэтому были моменты не всегда оправданные.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5329/

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