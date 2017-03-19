Александр Тарханов: "Павлюченко восстановится от травмы к матчу 21-го тура с "Анжи"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подчеркнул, что нападающий Роман Павлюченко через несколько дней приступит к занятиям в общей тренировочной группе. По его словам, форвард будет готов к матчу 21-го тура чемпионата России с "Анжи". Напомним, что 35-летний россиянин пропустил все игры команды после возобновления сезона.

- Рома еще два-три дня будет работать индивидуально с реабилитологом, а потом войдет в общую группу, - приводит ТАСС слова Тарханова. - У него есть небольшие проблемы с икроножной мышцей. Он получил травму еще в последней товарищеской игре на сборах.

К матчу с "Анжи", который состоится 31 марта в Махачкале, команда будет готовиться на Кипре.

- У нас условий для тренировки особенно нет, только если манеж, так как наши поля еще не готовы. Основное поле не хочется теребить, сейчас будет новый посев к следующему домашнему матчу на Кубок России, - продолжил Тарханов. - Рассматривали также вариант с Сочи, но игрокам в прошлом году там не понравилось. Да и до Махачкалы ближе лететь с Кипра, чем из Екатеринбурга.