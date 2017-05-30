Александр Тарханов: "Павлюченко в "Арарате"? Это уже к завершению карьеры"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что решение экс-нападающего екатеринбургского клуба и сборной России Романа Павлюченко подписать контракт с московским "Араратом" намекает на завершение карьеры.

В минувшем сезоне 35-летний форвард провел 21 матч и забил 4 гола. Тарханов ранее сообщил, что Павлюченко принял решение покинуть "Урал" по семейным обстоятельствам.

- Ну, это уже для удовольствия (решил подписать контракт с "Араратом"), плюс в Москве играет команда, а ему видимо уже надоело мотаться, – цитирует "Р-Спорт" Тарханова. – Он мог еще поиграть на уровне повыше, как я думаю. Это уже к завершению карьеры.