Александр Тарханов: "Павлюченко пока полностью не готов выходить на поле"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что нападающий Роман Павлюченко пока не полностью восстановился после травмы, поэтому в игре 21-го тура чемпионата России с "Анжи" (3:2) он остался в запасе. Также специалист подчеркнул, что к матчу 1/2 финала Кубка России против "Рубина" команда будет готовиться в Екатеринбурге.

– Павлюченко тренировался в общей группе всего пять дней, пока он полностью не готов, – цитирует ТАСС Тарханова. – Мы рассматривали возможность, что он сыграет полчаса, но вчера была такая игра, к тому же Владимир Ильин хорошо двигался, помогал обороне. Что касается предстоящей игры в Кубке, то будем смотреть по ситуации. В любом случае Павлюченко – это мастер, его опыт пригодится нам.

Игра с "Рубином"? Будем готовиться в Екатеринбурге, так как просто нет времени куда-то ехать. Условия для этого есть – тренироваться будем в манеже или на поле на базе, если будет хорошая погода.