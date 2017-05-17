Александр Тарханов: "Павлюченко не сыграет с "Локомотивом" из-за проблем с супругой"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что команда не перегорела после поражения от железнодорожников (2:0) в финале Кубка России. Специалист заявил, что нападающий команды Роман Павлюченко отправился в Москву, где супругу игрока положили в больницу.

– Болельщики рассуждают о том, что перегорели после Кубка, но я так не считаю, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Тарханов. – В решающей игре Кубка мы не сдавались, сопротивлялись до конца, но сказалось исполнительское мастерство.

Почему не сыграет Павлюченко? С супругой проблемы, ее в больницу положили, он улетел в Москву.

Трансляция матча "Урал" - "Локомотив"