Александр Тарханов: "Павлюченко не готов играть 90 минут"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов подвел итоги товарищеского матча против кипрского "Пафоса" (4:1). Наставник остался доволен действиями своих подопечных. Также специалист рассказал о готовности нападающего Романа Павлюченко.

– Понравился первый тайм по состоянию игроков, по движению, - приводит слова Тарханова официальный сайт "Урала". - После перерыва кипрская команда провела несколько замен, и мы тоже играли по тайму, выпустили новый состав. И здесь у нас уже большое преимущество было. Хотя и в первом тайме владели инициативой – преимущество тоже было достаточно большое. Но соперники забили гол, воспользовавшись нашей ошибкой: вратарь с защитником немного не поняли друг друга в этом эпизоде. А так у нашей команды моментов достаточно было.

– Во втором тайме в ворота "Пафоса" "посыпались" голы, сразу после того, как их покинул Дмитрий Арапов. Довольны ли его игрой за кипрскую команду?

– Дима всем очень понравился, хорошо выручал "Пафос", надежно отстоял.

– Тяжело ли было договориться с киприотами, чтобы те дали Дмитрию возможность получить игровую практику, сыграв за их команду?

– Они сами попросили, чтобы в этой игре в воротах играл наш голкипер.

– Как оцените возвращение Павлюченко? Будет ли он готов к игре с "Анжи"?

– На замену он будет готов выйти. Ясно, что все 90 минут Рома не сможет сыграть на данном этапе. Но помочь команде, выйдя со скамейки, он сейчас может.

– Насколько матч с "Пафосом" был полезен для команды, учитывая, что совсем скоро игра против "Анжи", в которой уровень сопротивления будет намного выше?

– Такие матчи иногда нужно играть, чтобы получить много моментов в атаке, забить мячи. Это важно для уверенности игроков.

– Насколько продуктивно удалось поработать на кипрском сборе?

– Я всем доволен: хорошие условия, хорошее поле, до которого недалеко ехать, хорошая гостиница. Все на высоком уровне. Думаю, мы продуктивно поработали в первой части сбора. Сейчас планомерно готовимся к игре с "Анжи".

– Сказывается ли на тренировочном процессе отсутствие игроков-сборников?

– Проблем нет: народу у нас достаточно. Завтра в расположение команды приедет Эрик Бикфалви, также должны прилететь Динга и Табидзе.