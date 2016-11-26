Александр Тарханов: "Павлюченко - действительно суперфутболист"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после ничьей с "Локомотивом" (1:1) в гостевом матче 15-го тура чемпионата России подчеркнул, что после перерыва соперник действовал лучше, чем его команда. Также Тарханов похвалил нападающего Романа Павлюченко, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ.

– В первом тайме была равная борьба, во втором преимуществом владел "Локомотив", – подчеркнул Тарханов. – К тому же у нас были вынужденные замены, а Чантурия – очень важная фигура для нашей команды. Выпустили молодых ребят, но не все могут попасть в игру, в которой высока плотность и нужно быстро думать. Пропустили обидный гол, но хорошо, что забили. Хотя говорят, что ранее Павлюченко забил чистый гол. Кроме того, думаю, судья немного напортачил, не удалив футболиста "Локомотива" (В.Денисова - Прим. А.П.), когда двое наших игроков выходили против одного соперника. По-моему, был "фол последней надежды".

Перед сезоном команду покинула большая группа футболистов. Посчитал, что у нас состав на 50 процентов состоит из новичков. К счастью, Павлюченко, действительно суперфутболист, помогает. Сегодня он, надо сказать, очень большую работу проделал: оборону напрягал, за мячи цеплялся, боролся, демонстрировал хорошее движение. Есть молодые ребята, которым еще нужно адаптироваться к борьбе в премьер-лиге.

– Довольны ли вы Павленко?

– Пока он не достиг оптимальной готовности. Вроде набрал форму, но случилась травма. Две недели пропустил. Пришлось чуть-чуть формировать подготовку. Впрочем, сегодня он 90 минут выдержал. Но потенциал у него выше. Надеюсь, он выйдет на тот уровень, который показывал в "Спартаке" в 17 лет.