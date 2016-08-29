Александр Тарханов: "Оборона "Спартака"? Моментов-то у "Анжи" хватало"

Бывший тренер "Спартака" и многих других российских клубов Александр Тарханов после победы красно-белых над "Анжи" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России отметил, что новый главный тренер москвичей Массимо Каррера еще не успел наладить действия в обороне. По словам наставника, моментов у махачкалинцев хватало.

– Первый тайм выдался более интересным. Хороший темп, желание у "Анжи". У хозяев было три вернейших момента, но... Москвичи оказались мастеровитее. Ананидзе свой шанс использовал на все 100.

– Что произошло после перерыва: махачкалинцы подсели или так резко прибавили спартаковцы?

– Игра пошла довольно сумбурная. "Анжи" действительно подсел – силенок не хватало, даже после удаления Ещенко команда не смогла что-то создать. Так что итог закономерен.

– Газон испортил впечатление от матча?

– Да, очень плохое поле. Кстати, что касается качества футбола, то лично мне матч "Краснодар" – "Локомотив" понравился больше. В Махачкале темп игры, к сожалению, упал во втором тайме.

– Согласны, что Каррере по-прежнему не удается наладить игру в обороне?

– Конечно. Моментов-то у "Анжи" хватало. Хотя действия в защите зависят от всей команды, от ее синхронности.

– И все-таки наибольшие претензии нужно предъявить Ещенко?

– Да. Бериша напрягал его прилично. С фланга Комбарова я что-то угроз и не припомню.