Александр Тарханов об игре Заболотного: "Всегда Россия полна слухами"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов считает, что разговоры о том, что вратарь команды Николай Заболотный осознанно пропускал мячи в матче 19-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2) являются надуманными. Ранее президент "Урала" Григорий Иванов в интервью "СЭ" сообщил, что на месте тренерского штаба он предоставил бы отдых Заболотному, у которого родилась дочь.

– У него дочка родилась перед этим, может, волнение было. Второй мяч тоже такой, не скажу, что тяжелый был, – приводит ТАСС слова Тарханова. – В пенальти он немного не угадал и не достал, а во втором голе не такой сильный удар головой был. Всегда Россия полна слухами. Надо сказать, что "Арсенал" – хорошая команда, взяли хороших игроков зимой. Плюс играли дома – выложились все, а нам этого не хватило".