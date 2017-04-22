Александр Тарханов: "Новый стадион "Зенита" впечатляет! Куртку можно не надевать"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед матчем 24-го тура чемпионата России против "Зенита" заявил, что впечатлен новой ареной хозяев поля. Отметим, что эта встреча станет первой официальной на стадионе "Санкт-Петербург".

– Новый стадион впечатляет! Особенно закрывающаяся крыша. Куртку можно не надевать, – цитирует официальный "Твиттер" "Урала" Тарханова.

Напомним, что матч "Зенит" – "Урал" состоится сегодня в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.