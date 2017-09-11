Александр Тарханов: "Не смогли превратить моменты в забитые мячи"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов был удивлен тем, что его команда стала прижиматься к своим воротам после забитого мяча в матче 9-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (1:1). По мнению специалиста, у его подопечных в игре с дальневосточниками не было проблем с креативом.

- Неплохой отрезок провели, минут 10 и забили. Потом зачем-то стали прижиматься к своим воротам. Моментов сегодня создали больше, чем за все предыдущие матчи вместе взятые. Игра давалась, вскрывали фланги, но превратить моменты в забитые мячи не смогли.

- Почему так рано заменили Чантурию?

- У него травма, он сам попросил замену.

- Сегодня чувствовалась нехватка креатива впереди, кто из игроков группы атаки может вернуться в строй к следующему матчу?

- Бикфалви должен вернуться. Но я бы не сказал, что нам не хватало креатива. Мы много сегодня разыгрывали комбинировали. Реализация подвела. Только в этом дело. Манучарян должен был в конце забивать. Делал он все правильно, подсекал мяч после прострела, но сильно получилось чересчур.

- В чем сильные стороны Бумаля, как футболиста?

- Он распасовщик классный. (Алексей МАКСИМОВ)

Текстовая трансляция матча "Урал" - "СКА-Хабаровск"