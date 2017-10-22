Александр Тарханов: "На строчку турнирной таблицы нужно в конце чемпионата смотреть"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Ахматом" (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России отметил, что пока рано смотреть в турнирную таблицу. Екатеринбургский клуб поднялся на четвертое место.

– 2:0 выиграли. Кроме пенальти был еще момент у соперника, а больше ничего им не позволили сделать, – отметил Тарханов. – Во втором тайме середина немного провалилась, но мы убегали в контратаки. Они тоже любят контратаки – это их кредо, но им нужно пространство для этого. Они, вроде, владели преимуществом, но мы хорошо оборонялись. Забили второй гол, могли забить еще.

﻿– Четвертая строчка турнирная таблица…

﻿– На строчку турнирной таблицы нужно в конце чемпионата смотреть. А то, что мы сейчас четвертые или пятые, на одно очко "Спартак" опережаем – весной будет видно.

﻿– Выход в финал кубка сыграл положительную роль в той поступи, что у команды сейчас? Команда стала больше верить в себя?

﻿– У нас хороший коллектив подобрался. Любой выигрыш – это положительные эмоции. У нас в составе и молодые игроки, которые растут. и опытные игроки – Фидлер. Бикфалви, Кулаков.

﻿– Почему так рано заменили Бавина? Вы его обычно не меняете.

﻿– Были провалы в середине поля, решили выпустить опытного игрока. Фидлер еще не готов на целый матч, но его опыт был нам нужен сегодня.

﻿– Если бы вы не поменяли Ильина, он бы забил.

﻿– А так забил Евсеев, какая разница. Ильин еще не готов на 90 минут. (Алексей МАКСИМОВ)