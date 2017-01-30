Александр Тарханов: "На сборах "Урала" никто не выкаблучивается"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов отметил, что нападающий Роман Павлюченко в ходе товарищеских матчей во время первого зимнего сбора на Кипре действовал достаточно активно, однако на данный момент физическая готовность игрока находится не на оптимальном уровне. Специалист также добавил, что по итогам первого сбора у него нет серьезных претензий к футболистам.

– Павлюченко выдержал все два тайма и достаточно активно играл, имел достаточное количество моментов, – приводит пресс-служба "Урала" слова Тарханова. – Роман очень хорошо открывался, а у нас есть и Бикфалви, и Ломакин – игроки с хорошим пасом. Они его выводили два раза один в один. Но, видимо, у него пока еще не то состояние, чтобы подключить скорость и точно найти момент для удара. Хотя в тех эпизодах он, в принципе, все правильно делал, ничего страшного в этом нет. Если у него есть моменты, значит, рано или поздно он будет забивать.

Емельянов первый раз вышел после травмы. Конечно, ему было тяжело. Ведь одно дело работать без мяча, а совсем другое – с мячом на футбольном поле. Это две разные подготовки. В первом случае ты просто бегаешь, а во втором тебе надо контролировать мяч, делать рывки, менять направление движения. Это тяжело, к этому нужно адаптироваться. А он только начал работать в общей группе. Если ничего не случится, то, думаю, к возобновлению сезона он подойдет в хорошем состоянии.

– Как оцените итоги первого сбора?

– В плане самоотдачи, желания, отношения к работе проблем не было. Все хорошо работают, поэтому у меня вообще ни к кому претензий нет. Как говорится, никто не выкаблучивается! Все делают то, что мы требуем.

– Сильно ли изменится характер тренировок на следующем сборе?

– Второй кипрский сбор будет относительно короткий – 10 дней. Но за это время мы проведем три матча. Поэтому второй сбор будет больше посвящен игровой работе. Плюс стартует Кубок ФНЛ, в котором также будут задействованы игроки главной команды, которые не будут получать игровую практику в товарищеских матчах основы и будут помогать нашему молодежному составу в играх этого турнира.