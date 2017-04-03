Александр Тарханов: "На данный момент Павлюченко не готов на сто процентов"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов заявил, что нападающий команды Роман Павлюченко все еще может приносить клубу пользу, однако из-за неполного восстановления после травмы футболист не готов выходить на поле на 90 минут. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 16 матчей в премьер-лиге и забил три мяча.

– Роман Павлюченко – мастер, и он еще поможет команде, – цитирует ТАСС Тарханова. – Но на данный момент он не сможет 90 минут выполнять ту работу, которая требуется сейчас от нападающего. На данном этапе еще нет стопроцентной готовности, потому что он практически месяц пропустил из-за травмы.