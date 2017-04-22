Александр Тарханов: "Мыслей увести команду не было"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) отметил, что арбитр Алексей Еськов был не прав в своих решениях. Однако, по словам наставника, увести команду с поля было бы слишком радикальным решением, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.

- Не было желания увести команду?

- Так делать нельзя, случилась бы дисквалификация. В прошлом году был такой случай в Болгарии - "Литекс" ушел с поля в знак протеста против судейства и был дисквалифицирован. У нас таких мыслей не было. Сегодня был хороший футбол, но судья вмешался в игру. Даже в первом тайме были неоднозначные решения. Считаю, что Емельянов чисто сыграл в мяч в моменте, когда ему показали первую желтую карточку. Бикфалви чисто выбивал мяч. Все футболисты падают, нельзя за такие нарушения давать красные карточки.

Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова