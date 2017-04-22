Александр Тарханов: "Мыслей увести команду не было"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после матча 24-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2) отметил, что арбитр Алексей Еськов был не прав в своих решениях. Однако, по словам наставника, увести команду с поля было бы слишком радикальным решением, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что удаления получили сразу трое игроков екатеринбургского клуба.
- Не было желания увести команду?
- Так делать нельзя, случилась бы дисквалификация. В прошлом году был такой случай в Болгарии - "Литекс" ушел с поля в знак протеста против судейства и был дисквалифицирован. У нас таких мыслей не было. Сегодня был хороший футбол, но судья вмешался в игру. Даже в первом тайме были неоднозначные решения. Считаю, что Емельянов чисто сыграл в мяч в моменте, когда ему показали первую желтую карточку. Бикфалви чисто выбивал мяч. Все футболисты падают, нельзя за такие нарушения давать красные карточки.
Трансляция матча "Зенит" – "Урал" // Разбор судейства Алексея Еськова
Уралмашевец
Надо было увести команду. Никакой дисквалификации не было бы, просто испугались бы дисквал занести в таком случае...
17:51
pushgun
Тут валить не на кого. Сами игроки Урала и виноваты. Нельзя прыгать в подкат прямой ногой при том, что вторая нога отрывается от газона. Это действо называется не подкат, а агрессивная игра. И здесь уже не важно задел ли защитник мяч или нет. Даже если он не попал в ногу соперника он может получить желтую. А если попал, то неминуемо получает. Что и произошло. мяч чуть чуть задел и влетел в голеностоп зенитовцу. желтая 100%.
17:48
tigana.1982
Кто-то и впрямь считает что хамство Павлюченко и грубая игра Биквалфи и Емельянова не должны наказываться желтыми!?
17:33
kaduly
Всё по делу, а вот дисциплины нет
17:24
Mao11
В английской премьер лиге такие моменты как у Бикфалви вообще никак не судятся игра продолжается и все, а в УЕФА любят на сложные матчи ставить беспринципных судей и бестолковых,а потом уверять что все по правилам. Вообще коррумпированность УЕФА и ФИФА не знает границ.
17:14
pushgun
формально то все нарушения были и карточки все по делу.
17:07
pushgun
Так 10% объективных болельщиков + Болельщики Спартака, ЦСКА, Дин М им все равно что было на самом деле лишь бы похамить на чужих ветках. + болельщики Урала, которые просто болеют за свою команду и из-за этого им тяжело быть объективными.
17:07
DENsid
Федырыч молодец, а ведь Иванов после удаления Емельянова повернулся к нему и сказал "Уводи !". Пока эмоции кипят, потом остынут, сядут посмотрят !
17:02
морпех
Ух ты - 8 % считает,что судья не ошибался вовсе???!Хотя...если уж Гитлера почитают в нашей стране больше 10 %....
16:58