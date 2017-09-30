Александр Тарханов: "Можем обыграть "Спартак" за счет реализации и дисциплины"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что у красно-белых достаточно хороших футболистов, которые смогут заменить травмированных. По его словам, уральцы приехали в Москву за день до игры из-за возможных пробок.

- У "Спартака" достаточно игроков хорошего уровня, - сказал Тарханов во флеш-интервью. - Отсутствие кого-то не скажется. За счет чего можем обыграть "Спартак"? За счет реализации и дисциплины. Кроме того, нам надо постараться что-то показать.

Как себя чувствует Бикфалви? Вчера его участие в игре не планировалось, а сегодня утром встал, нормально чувствовал себя, поэтому вышел в стартовом составе.

Приехали вчера вечером, так как это Москва, здесь много пробок. Провели предматчевую тренировку в Екатеринбурге, после чего отправились на игру.