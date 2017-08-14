Александр Тарханов: "Могли вырвать победу в матче с "Арсеналом"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после ничьей в матче 6-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:2) подчеркнул, что команда очень плохо провела первые 15 минут игры. Он также добавил, что несмотря на то, что екатеринбуржцы проигрывали 0:2, они могли вырвать победу в концовке матча.

– В целом матч получился хороший. И мы атаковали, и "Арсенал" атаковал, – сказал Тарханов. – У обеих команд были моменты, могли выиграть и те и другие. Первые 15 минут мы провели очень плохо, хотя мы настраивались на игру. Понимали, что у "Арсенала" очков меньше, чем у нас, значит, туляки на своем поле должны были играть активно, агрессивно. На "стандарты" обращали внимание, но игра поначалу не получалась. Потом потихоньку выравняли игру, забили гол. Во втором тайме тоже был отрезок, когда мы действовали хорошо, потом инициативу перехватили хозяева, а концовка уже была за нами, могли и вырвать победу.

– Будет ли правильным утверждение, что игру переломила первая ваша замена в конце первого тайма?

– Да. Мы выпустили Портнягина, выпустили Евсеева, усилили атаку. Портнягин – хороший нападающий, но ему тяжело было, потому что он давно не играл. Евсеев хорошо вышел: и забил гол, и достаточно активно участвовал в игре.

– Был ли в вашей тренерской карьере такой момент, когда ваша команда вела к 15-й минуте 2:0, и что бы в такой ситуации сказали своим игрокам, как играть в оставшиеся 75 минут?

– Когда я в Софии работал, мы играли с пловдивским "Локомотивом". Первый тайм мы 0:2 проиграли, а в итоге выиграли 5:2. Был подобный опыт с "Торпедо", когда мы играли достаточно хорошо с "Зенитом" в Санкт-Петербурге, 2:0 вели, а потом за последние 15 минут пропустили 3 мяча и проиграли 2:3. Еще и пенальти не забили при счете 2:0! Всякое бывает. А как мы в Краснодаре играли на Кубок: 3:0 проигрывали, а потом сравняли и выиграли по пенальти. (Петр ПОРТЯНСКИЙ)

Трансляция "Арсенал" – "Урал"