Александр Тарханов: "Мне обидно слышать, что Ильин сдал"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в интервью "СЭ" отметил, что нападающий Владимир Ильин пока не готов на сто процентов. По мнению наставника, форварду нужно набрать форму.

– Почему сдал Ильин?

– Не соглашусь с вами. Нужно понимать, что он практически два месяца лечился. На сборах Ильин получил травму. Восстановился, вернулся в строй – вновь повреждение… Так что Владимир пока не готов на сто процентов.

– Сказали ему что-то после интервью еще в прошлом сезоне, в котором он заявил, что готов любого заменить в атаке сборной?

– Да, у нас была беседа на эту тему. Сказал, чтобы он вообще ничего не говорил про сборную. "Играй – и если заметят, то пригласят". Вот и все. Хватает примеров, когда футболисты попадают в сборную и думают, что карьера удалась. Нет, он не сдал. Мне даже обидно такое слышать. На сборах выглядел очень сильно, а потом в дело вмешались травмы. Владимир – мощный, старательный, интересный футболист, просто еще нужно набрать форму. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Александра Тарханова