Александр Тарханов: "Крылья" - просто соперник. Какие могут быть эмоции?"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов в преддверии матча 27-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что не испытывает особенных эмоций, играя против бывшей команды. По словам наставника, с тех пор прошло уже много лет, а сейчас "Крылья" - это просто очередной соперник.

- Особенные эмоции от игры против бывшей команды? С тех прошло много времени. Последний раз я работал в "Крыльях" в 2010 году, - отметил Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - С тех пор прошло семь лет. Поэтому таких особенных эмоций нет. Это просто соперник, какие здесь эмоции?

Успела ли команда восстановиться? Шесть дней прошло после финала Кубка. Надеюсь, что успела восстановиться.

У нас потери. Фидлера и Бикфалви из-за травм не сыграют. Это две ключевые фигуры. Их заменят Павленко и Манучарян.

Трансляция матча "Урал" - "Крылья Советов"