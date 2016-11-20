16:25 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Александр Тарханов: "Краснодар" изначально сильнее "Урала" по всем показателям"

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после гостевого поражения в матче 14-го тура чемпионата России от "Краснодара" (0:3) отметил, что до 56-й минуты встречи у хозяев было не так много опасных моментов. При этом, по словам специалиста, соперник владел преимуществом на протяжении всего матча.

- "Краснодар" изначально сильнее нас по всем показателям, - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - Соперник имел большое преимущество, хотя до 56-й минуты особо опасных моментов не было. В первом тайме хорошо оборонялись, были атаки и подходы к чужим воротам. Но не хватало мастерства, быстрого выхода в атаку и принятия быстрых решений. Это сказалось, потому что уровень исполнителей у "Краснодара" в средней линии очень высок.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 14-й тур
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