Александр Тарханов: "Кононов поставил "Краснодару" хорошую игру"

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов перед началом матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" ожидает, что его подопечные продемонстрируют качественный футбол. По словам специалиста, перерыв в премьер-лиге, связанный с играми сборных, пошел на пользу екатеринбуржцам.

- От своей команды жду хорошей игры, а также хочу увидеть то, что было натренировано за последнее время, - сказал Тарханов в эфире телеканала "Наш футбол". - "Краснодар" - хорошая команда, Кононов поставил им хорошую игру. Думаю, они попытаются проявить себя.

Перерыв? Думаю, он пошел на пользу "Уралу". Хоть я и не новый тренер для этой команды, но начинаю работать с ней с нуля. Больше половины состава сменилось с того времени, когда я был здесь. Мы трудились над тем, чтобы наладить игровые связи.

Трансляция мачта "Краснодар" - "Урал"